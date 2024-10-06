Власти Грузии опровергли планы признать независимость Абхазии и Южной Осетии
В Грузии не собираются признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.
«Агентура пытается повлиять на выборы антинациональными слухами о том, что «Грузинская мечта» собирается объединить страну признанием независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии и переходом на конфедеративное устройство страны», — написал Мдинарадзе в Facebook*.
Исполнительный секретарь партии уточнил, что в Грузии не рассматривается никакого признания независимости двух государств. По его словам, такие антинациональные вопросы обсуждаться не будут.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. По словам министра, важно, чтобы сами республики проявляли инициативу в этом вопросе. Позднее власти Грузии призвали Москву перейти к действенным шагам по примирению сторон.
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