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6 октября, 12:29

Власти Грузии опровергли планы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

В Грузии не собираются признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«Агентура пытается повлиять на выборы антинациональными слухами о том, что «Грузинская мечта» собирается объединить страну признанием независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии и переходом на конфедеративное устройство страны», — написал Мдинарадзе в Facebook*.

Исполнительный секретарь партии уточнил, что в Грузии не рассматривается никакого признания независимости двух государств. По его словам, такие антинациональные вопросы обсуждаться не будут.

МИД России поставил точку в вопросе суверенитета Абхазии и Южной Осетии
МИД России поставил точку в вопросе суверенитета Абхазии и Южной Осетии

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. По словам министра, важно, чтобы сами республики проявляли инициативу в этом вопросе. Позднее власти Грузии призвали Москву перейти к действенным шагам по примирению сторон.

* Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Дарья Нарыкова
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