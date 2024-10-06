Власти Грузии опровергли планы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

В Грузии не собираются признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«Агентура пытается повлиять на выборы антинациональными слухами о том, что «Грузинская мечта» собирается объединить страну признанием независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии и переходом на конфедеративное устройство страны», — написал Мдинарадзе в Facebook*.

Исполнительный секретарь партии уточнил, что в Грузии не рассматривается никакого признания независимости двух государств. По его словам, такие антинациональные вопросы обсуждаться не будут.