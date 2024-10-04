МИД России поставил точку в вопросе суверенитета Абхазии и Южной Осетии

Решение российских властей о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом сообщает пресс-служба МИД России по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из республик.

«Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 года о признании Республики Абхазии и Республики Южной Осетии пересмотру не подлежит», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Во время встречи министры выразили удовлетворение динамичным характером развития связей. Отдельное внимание они уделили координации усилий на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, стороны условились поддерживать высокий уровень диалога, чтобы продвигать интересы стран на международной арене.