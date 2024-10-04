МИД России поставил точку в вопросе суверенитета Абхазии и Южной Осетии
МИД РФ: Признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру
Решение российских властей о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом сообщает пресс-служба МИД России по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из республик.
«Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 года о признании Республики Абхазии и Республики Южной Осетии пересмотру не подлежит», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Во время встречи министры выразили удовлетворение динамичным характером развития связей. Отдельное внимание они уделили координации усилий на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, стороны условились поддерживать высокий уровень диалога, чтобы продвигать интересы стран на международной арене.
Ранее Лавров заявил, что РФ готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. По словам министра, важно, чтобы сами республики проявляли инициативу в этом вопросе. Позднее власти Грузии призвали Москву перейти к действенным шагам по примирению сторон.
Напомним, 26 августа 2008 года РФ первой среди стран ООН признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Этому предшествовал вооружённый конфликт между Цхинвалом и Тбилиси. Позже независимость республик признали ещё четыре страны — Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Остальные государства по-прежнему считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии, а в самом Тбилиси называют их «оккупированными территориями».
Life.ru