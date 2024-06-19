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Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 12:45

"Грузинский национальный легион"* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг объявил о внесении "Грузинского национального легиона"* в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Организации... "Грузинский национальный легион*", — указано в соответствующем списке.

Как сообщал Life.ru, на прошлой неделе Южный окружной военный суд признал это формирование террористической организацией и запретил его деятельность на территории нашей страны. "Грузинский национальный легион"* был создан в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины. Члены этой организации активно участвуют в боях на стороне ВСУ.

В Грузии нашли могилу наёмника, который воевал за ВСУ
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* Организация признана террористической, запрещена в Российской Федерации и включена в реестр террористов и экстремистов.

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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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