"Грузинский национальный легион"* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг объявил о внесении "Грузинского национального легиона"* в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщал Life.ru, на прошлой неделе Южный окружной военный суд признал это формирование террористической организацией и запретил его деятельность на территории нашей страны. "Грузинский национальный легион"* был создан в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины. Члены этой организации активно участвуют в боях на стороне ВСУ.