"Грузинский национальный легион"* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг объявил о внесении "Грузинского национального легиона"* в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Организации... "Грузинский национальный легион*", — указано в соответствующем списке.
Как сообщал Life.ru, на прошлой неделе Южный окружной военный суд признал это формирование террористической организацией и запретил его деятельность на территории нашей страны. "Грузинский национальный легион"* был создан в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины. Члены этой организации активно участвуют в боях на стороне ВСУ.
* Организация признана террористической, запрещена в Российской Федерации и включена в реестр террористов и экстремистов.
ТАСС / Zuma