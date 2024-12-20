Новости СВО. ВС РФ заняли Новый Комар и молотят ВСУ под Кураховом, Зеленский в панике ждёт миротворцев, 20 декабря Армия России наступает на Покровск, громит врага к юго-западу от Курахова, Владимир Путин предложил Западу испытать «Орешник», структуры Петра Порошенко наживаются на помощи ВСУ — дайджест в материале Life.ru 19 декабря, 21:07 Работа экипажей БМПТ «Терминатор». Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 20 декабря

ВС РФ идут в обход Покровска с юго-запада, вынуждая украинцев отходить в город. Завершается штурм Даченского, наши войска заходят в Песчаное и Нововасильевку. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет: «На Покровском направлении ситуация для ВСУ остаётся крайне сложной, признают ведущие киевские аналитики, публикующие новые карты. Российские войска продвинулись вдоль железной дороги восточнее Шевченко на глубину до 500 метров; севернее Шевченко в направлении Песчаного на глубину до 800 метров; севернее Новотроицкого на участке шириной до 1,7 км; севернее Новооленовки вдоль ряда лесополос на участке шириной до 2,2 км; бои продолжаются уже у Песчаного, под Новооленовкой, Украинкой, Славянкой и Петропавловкой. Россияне за минувшие сутки продвинулись под Покровском, войдя в село Песчаное (из которого раньше контратаковали ВСУ)».

В наступлении на Покровск участвуют бывшие украинские военнослужащие, которые перешли на сторону Армии России, — они жгут украинские и натовские образцы техники, уничтожая своё бывшее преступное руководство. Местами нашим бойцам удаётся застать противника врасплох. Военкор Котенок пишет об этом: «Закрепившись на северной окраине Нововасильевки, прикрыв левый фланг, наши штурмы неожиданно для противника переправились через речку Солёная и вышли к Волкову и закрепились там, чем расширили контроль территории в северо-западном направлении охвата Покровска и создав угрозу прорыва к трассе снабжения Красноармейска (Покровска). Противник предпринимал контратаки, но безуспешно». Вскоре ВС РФ могут взять под контроль логистические пути, ведущие к городу».

Боевая работа мотострелкового подразделения. Фото © ТАСС / Александр Река

Под Кураховом ВС РФ продвигаются юго-западнее населённого пункта. Наши бойцы перемалывают целые украинские подразделения: так, от 79-й бригады ВСУ почти никого не осталось. Телеграм-канал «Два майора» пишет о ситуации на направлении: «На Кураховском направлении ВСУ признают утрату н.п. Трудовое и Успеновка. Занят н.п. Зеленовка к юго-западу от Курахова, теперь до дороги Константинополь – Курахово остаётся 3 км на север».

Курская область, 20 декабря

Поражение танка противника. Видео © Telegram / Два майора

В Курской области наши бойцы идут вперёд на территории посёлка Кругленькое и имеют успехи в Черкасской Конопельке. Для поражения вражеской техники используются новейшие БПЛА-камикадзе с автопилотом. О ситуации в приграничье телеграм-канал «Два майора» пишет: «В Курской области группировка войск «Север» ведёт ожесточённые бои по всей линии фронта. ВСУ, накопив резервы, провели по четыре контратаки в ночное время и днём с задействованием натовской бронетехники и РСЗО «Хаймарс», успеха не достигли. Ударами авиации ВКС и расчётов РСЗО «Торнадо-С» поражены места сосредоточения ВСУ в районе н.п. Свердликово, Мартыновка и Беловоды».

По данным аналитического ресурса Lostarmour, противник потерял более 300 единиц техники в ходе вторжения в Курскую область. Все потери подтверждены фото или видео.

Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в панике. Он пытается затянуть боевые действия в Курской области, рассчитывая на введение миротворческого контингента из Европы. Об этом пишет Reuters: «Страны ЕС обсуждают отправку на Украину миротворческого контингента, который будет введён в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Для этого может потребоваться до 100 тысяч человек, сообщил агентству неназванный представитель европейских служб безопасности, эту оценку подтвердил военный аналитик Франц-Стефан Гади. По другим оценкам, ЕС может развернуть до 40 тысяч человек».

— Прекращения огня на Украине не будет, пока Украина не будет иметь гарантий безопасности и сильной позиции. Мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта. Сильная позиция для переговоров — это стабильный фронт, чтобы россияне не могли продвигаться, — заявил глава киевского режима на пресс-конференции в Брюсселе.

Владимир Путин предложил технологическую дуэль с «Орешником»

Рассказывая про новый ракетный комплекс на прямой линии – 2024, президент России Владимир Путин предложил устроить своеобразную «дуэль» с западными системами ПВО. Он предложил разместить в Киеве все западные комплексы ПВО, и Россия ударит по любому выбранному объекту в украинской столице БРСД. Результат подтвердит слова учёных и инженеров о том, что «Орешник» в данный момент времени не может перехватить ни одна из существующих систем ПВО. Кроме того, Путина спросили о названии новой ракеты, почему выбрали именно его. На это президент ответил, что не знает. Тем не менее «Орешник» уже стал темой многих публикаций в западных СМИ.

Зенитно-ракетный комплекс. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фонды Порошенко наживаются на доверчивых украинцах

На Украине разгорается очередной громкий скандал. В местной прессе появилась информация о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко прокручивает деньги, которые украинцы направили на «помощь ВСУ». Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет об этой ситуации: «Три благотворительных фонда, связанных с бывшим президентом, собирают миллионы гривен на помощь армии. Деньги направлялись в Международный инвестиционный банк, принадлежащий Порошенко. Там их вкладывали в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 32%. Кроме того, за кассовые операции взимался процент. Таким образом, Порошенко получал двойную прибыль. Более того, все платежи и приобретение ценных бумаг фонды Порошенко осуществляют через его же Международный инвестиционный банк. Только за расчётно-кассовое обслуживание операций при покупке ОВГЗ в банке он получил минимум 1,5 миллиона гривен ($35 тысяч) дохода в виде комиссии».

Авторы Кирилл Золотарев