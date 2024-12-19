Сводки СВО. ВС РФ освободили Успеновку и взяли в клещи ВСУ под Покровском, Зеленский смирился с потерей регионов, 19 декабря Армия России продвигается в ДНР, Киев готовит самоубийство у Суджи, на Украину едет посланник Трампа воспитывать Зеленского — дайджест Life.ru. 18 декабря, 21:07 Работа экипажей БМПТ «Терминатор». Обложка © Александр Река

Курская область, 19 декабря

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, но выдавливание боевиков и иностранных наёмников за пределы государственной границы продолжается, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. За прошедшие сутки противник потерял до 210 человек, а также технику, в том числе западную. Уничтожена хорватская РСЗО RAK-SA-12. Две БМП Bradley также пополнили список разбитой техники ВСУ в Курской области.

— По показаниям пленных, среди военнослужащих ВСУ уже почти никто не верит в победу Украины. Командование ВСУ отказывает в эвакуации получившим лёгкие ранения, демонстрируя типичную тактику «закидывания мясом», — пишет канал «Северный ветер».

Низкая мотивация не останавливает киевское командование. ВСУ, возможно, собираются ещё раз попытать удачу в Курской области, хотя сейчас отступают. Освобождено село Черкасская Конопелька в Суджанском районе.

Военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии ВС РФ полностью зачистили и освободили Успеновку. Видео © Telegram / Портфель Генштаба

Донецкая Народная Республика, 19 декабря

Министерство обороны официально подтвердило освобождение сёл Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике. Последнее лежит на пути к трассе от Курахова к Запорожью и Днепропетровску. Военкор Александр Коц отмечает, что если её перерезать, то гарнизон в Курахове будет без боеприпасов, продуктов, а также подкрепления не смогут подъехать.

Вблизи Великой Новосёлки ВС РФ занимают позиции в Новом Комаре. Успех здесь оставит ВСУ только один путь из города.

— Вся беда в том, что враг в ближайшее время может взять полностью под контроль фланги вокруг города, а затем всё по стандарту, как мы видели до этого, не очень утешительная перспектива, — пожаловался вэсэушник с позывным Алекс.

На Покровском направлении будет схожая ситуация. Здесь идёт охват города с двух сторон. Наши войска занимают позиции в районе н.п. Шевченко, Песчаное и Даченское. Здесь же уничтожены две БМП Bradley. Отработать их удалось с помощью дронов.

Уничтожение артиллерийских орудий ВСУ в Донецкой области. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Киев признал потерю Донбасса и Крыма

Глава киевского режима признал, что у Украины нет шансов вернуть отколовшиеся регионы. Владимир Зеленский вдруг понял, что для этого нет сил. И это при том, что с улиц загребают всех.

— Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров, — сказал киевский диктатор.

Сославшись на Конституцию Украины, Зеленский заявил, что территориальные уступки невозможны. Странно, что мешает изменить её? Говорить, что этого нельзя делать, у главы киевского режима не получится. В 2019 году он сам предлагал поправки. Ранее Пётр Порошенко тоже вносил изменения. Так что отказы от территорий возможны.

Соседи Украины не против, если она потеряет земли. 55% поляков так считают, сообщает Polskie Radio со ссылкой на Центр исследования общественного мнения. Количество жителей Польши, подталкивающих Украину к миру, только растёт. Похоже, что хотят избавиться от переселенцев или же получить возможность забрать земли, которые называют своими историческими.

США готовят сделку по Украине

Отставной генерал Кит Келлогг. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik

Отставной генерал Кит Келлогг, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил специальным посланником по России и Украине, готовится посетить Киев. В его планах ещё визиты в Москву, Рим, Париж и Лондон. Это даёт нам понять, кто реально задействован в конфликте. По информации Bloomberg, основная цель тура Келлогга — сбор информации. Также он хочет донести позицию Трампа по конфликту на Украине.

Можно предположить, что по итогам его поездки хозяин Белого дома выработает реальный мирный план, который будет предложен Киеву за основу, учитывая, что Келлогг готов приехать в Москву, позиция России в нём тоже будет учтена.

Авторы Даниил Черных