Стало известно о подготовке ВСУ «удара последней надежды» под Курском
Военкор Подоляка: ВСУ готовят «удар последней надежды» в Курской области
Вооружённые силы Украины готовят атаку в Курской области, которую сами называют «ударом последней надежды». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка в своём телеграм-канале.
По его словам, в курском приграничье наступило относительное затишье после ряда удачных атак Вооружённых сил России. Причиной такому положению дел стала опасность, которую представляет собой готовящийся «удар последней надежды». По некоторым данным, атака со стороны ВСУ может начаться уже очень скоро.
«При этом противник проводит настоящую компанию по дезинформации в отношении направления и даты. И всё это происходит на фоне фактического полуразвала его фронта на Покровском и Кураховском направлениях», — написал Подоляка.
Военкор отметил, что накануне российские войска взяли под контроль село Черкасская Конопелька в Суджанском районе после успешного штурма позиций противника.
Ранее Подоляка сообщил, что российские военнослужащие освободили ещё два села под Курском — Русское Поречное и Черкасское Поречное. К слову, потери ВСУ за время сражений в Курской области, по данным Минобороны, превысили 41 тысячу человек. Из-за тяжёлых погодных условий украинские войска вынуждены были перейти в глухую оборону — они жалуются на снег, слякоть и крыс.
Telegram / V_Zelenskiy_official