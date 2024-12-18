Стало известно о подготовке ВСУ «удара последней надежды» под Курском

Вооружённые силы Украины готовят атаку в Курской области, которую сами называют «ударом последней надежды». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка в своём телеграм-канале.

По его словам, в курском приграничье наступило относительное затишье после ряда удачных атак Вооружённых сил России. Причиной такому положению дел стала опасность, которую представляет собой готовящийся «удар последней надежды». По некоторым данным, атака со стороны ВСУ может начаться уже очень скоро.

«При этом противник проводит настоящую компанию по дезинформации в отношении направления и даты. И всё это происходит на фоне фактического полуразвала его фронта на Покровском и Кураховском направлениях», — написал Подоляка.