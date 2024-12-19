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Регион
19 декабря, 08:43

Российские военные отбили у ВСУ Новый Комар и Зеленовку в ДНР

МО РФ сообщило об освобождении населённых пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР

Российские бойцы в течение последних суток освободили ещё два населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 19 декабря сообщает Министерство обороны РФ. Речь идёт о Новом Комаре и Зеленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что российские войска после зачистки Нового Комара и продвинулись на север к реке Мокрые Ялы и Новоочереватому. Накануне сообщалось, что за год Армия РФ освободила 190 населённых пунктов в зоне СВО.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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