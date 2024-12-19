Российские военные отбили у ВСУ Новый Комар и Зеленовку в ДНР
МО РФ сообщило об освобождении населённых пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Российские бойцы в течение последних суток освободили ещё два населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 19 декабря сообщает Министерство обороны РФ. Речь идёт о Новом Комаре и Зеленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска после зачистки Нового Комара и продвинулись на север к реке Мокрые Ялы и Новоочереватому. Накануне сообщалось, что за год Армия РФ освободила 190 населённых пунктов в зоне СВО.
ТАСС / Александр Река