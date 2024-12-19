Российские военные отбили у ВСУ Новый Комар и Зеленовку в ДНР

Российские бойцы в течение последних суток освободили ещё два населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 19 декабря сообщает Министерство обороны РФ. Речь идёт о Новом Комаре и Зеленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР).