Российские войска зачистили Новый Комар в ДНР и продвинулись на север

Российские войска зачистили от ВСУ село Новый Комар в ДНР и продвинулись на север к реке Мокрые Ялы. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска полностью зачистили Новые Комар после серии контратак ВСУ и продвинулись вперед к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое», — сказал он в беседе с ТАСС.