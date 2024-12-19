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19 декабря, 08:10

Российские войска зачистили Новый Комар в ДНР и продвинулись на север

Российские войска зачистили от ВСУ село Новый Комар в ДНР и продвинулись на север к реке Мокрые Ялы. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска полностью зачистили Новые Комар после серии контратак ВСУ и продвинулись вперед к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое», — сказал он в беседе с ТАСС.

В Харьковской области ВС РФ взяли в полукольцо ВСУ на нескольких направлениях
В Харьковской области ВС РФ взяли в полукольцо ВСУ на нескольких направлениях

По данным Генштаба ВС РФ, за 2024 год российские военные взяли под контроль 190 населённых пунктов в зоне специальной военной операции, освобождено порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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