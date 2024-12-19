Российские войска зачистили Новый Комар в ДНР и продвинулись на север
Российские войска зачистили от ВСУ село Новый Комар в ДНР и продвинулись на север к реке Мокрые Ялы. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска полностью зачистили Новые Комар после серии контратак ВСУ и продвинулись вперед к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое», — сказал он в беседе с ТАСС.
По данным Генштаба ВС РФ, за 2024 год российские военные взяли под контроль 190 населённых пунктов в зоне специальной военной операции, освобождено порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории.
ТАСС / Алексей Коновалов