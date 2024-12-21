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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 декабря, 10:47

Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 42 750 военных

За всё время боев в Курской области ВСУ понесли колоссальные потери, которые уже превысили 42 750 военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42 750 военнослужащих, 249 танков, 189 БМП, 130 БТР, 1 305 боевых бронированных машин, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Только за прошедшие сутки украинская армия оставила в боях в Курской области более 300 человек. Также российские бойцы успешно уничтожили две БМП Bradley и четыре боевые бронированные машины.

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Ранее бойцы «Запада» лишили ВСУ до 440 бойцов, а также склада с боеприпасами и двух станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, группировка войск отразила две контратаки штурмовых подразделений противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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