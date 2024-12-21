Украинцы не готовы ждать прихода Трампа и отступают из Курахово уже сейчас
Рогов: ВСУ начали постепенно отводить свои силы из Курахово в село Дачное
ВСУ начинают постепенное отступление из города Курахово в ДНР. Они направляются в село Дачное, которое расположено западнее, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Враг начал постепенно отводить свои силы из Курахово в Дачное, возводя там укрепительные районы», — заявил Рогов РИА «Новости».
Тем не менее бои продолжаются в промышленной зоне города. Взятие Курахово позволит российским бойцам продвигаться к западной границе ДНР. Город расположен в 46 километрах от Донецка и 30 километрах от Красноармейска (Покровска). Это крупнейший населённый пункт в юго-западной части Донбасса, который долгое время находится под контролем украинской армии после освобождения Угледара.
Украинским войскам было приказано продержаться в Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая намечена на 20 января. Однако бойцы ВСУ понимают, что не смогут долго оставаться в городе. Они отступают к западным окраинам города, закрепляясь в районе кладбища и тепловой электрической станции (ТЭС).
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