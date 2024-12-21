ВСУ начинают постепенное отступление из города Курахово в ДНР. Они направляются в село Дачное, которое расположено западнее, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Тем не менее бои продолжаются в промышленной зоне города. Взятие Курахово позволит российским бойцам продвигаться к западной границе ДНР. Город расположен в 46 километрах от Донецка и 30 километрах от Красноармейска (Покровска). Это крупнейший населённый пункт в юго-западной части Донбасса, который долгое время находится под контролем украинской армии после освобождения Угледара.