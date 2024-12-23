Уже 43 тысячи солдат ВСУ поплатились жизнями за вторжение в Курскую область

За прошедшие сутки ВСУ лишились более 300 бойцов в Курской области, всего же с начала специальной военной операции потери украинской армии на этом направлении составили 43 тысячи солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены два танка, в том числе танк «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты – БМП «Bradley» производства США, БМП «Marder» производства Германии и БМП «CV-90» производства Швеции», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, противник лишился трёх бронетранспортеров – «Stryker» и двух М113 производства США, трёх боевых бронированных машин, артиллерийского орудия, четырёх миномётов, бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 производства США и восьми автомобилей.

ВСУ продолжают нести серьёзные потери на Курском направлении. За всё время СВО украинская армия потеряла 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 135 бронетранспортёров, 1315 боевых бронированных машин, 1174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Всего за время боевых действий противник также лишился 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, семи бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машины.