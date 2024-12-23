Пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Старцев поделился своей историей о том, как сотрудники ТЦК киевского режима используют уловки во время массовой мобилизации. Уроженец Житомирской области рассказал, как возвращался с работы, когда остановили сотрудники местного аналога военкомата. Они предложили проехать с ними под предлогом проверки документов. Мужчину обещали отпустить сразу после установочных мероприятий, но обманули, отправив на передовую.

После задержания Анатолий оказался в тренировочном лагере, где его психологически готовили «убивать русских» и внушали ненависть к ним. По его словам, курсы состояли из теоретических занятий и нескольких тренировок на полигоне по методикам 2014 года.

Он также отметил, что на передовой украинские солдаты использовались как пешки в игре на поддавки: командование держало их в неведении и не объясняло, где находятся позиции противника. Самих командиров мужчина на передовой вообще не видел — задания поступали «удаленно» через радиосвязь.

Анатолий жалуется на длительное отсутствие обеспечения: «Мы сидели 10 дней без провизии и уже думали о сдаче. Даже наш командир, с которым мы общались только по рации, сказал: «Я вас сам застрелю. Назад никто не вернется».

Тех, кто покидает позиции в ЛНР, расстреливают, а в документах фиксируют как неосторожное обращение с оружием.