Боец ВСУ надеялся отсидеться в тылу, но пришлось идти на фронт. Теперь он в плену у ВС России

Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ Евгений Годунко добровольно в 2022 году отправился в армию, чтобы отсидеться в тылу. Однако план не удался — его отправили в Волчанск Харьковской области. Теперь он в плену у Армии России, передаёт Минобороны РФ.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет», — рассказал военнопленный.

Изначально бойцы должны были идти на одну позицию, но их отправили помогать другим подразделениям. Примерно шесть часов он просидел вместе с остальными в полуразрушенном здании. Однако туда кинули противотанковую мину, выжить после взрыва удалось только Годунко. Именно тогда он и сдался в плен российским бойцам группировки «Север».