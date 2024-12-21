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Регион
21 декабря, 12:08

Боец ВСУ надеялся отсидеться в тылу, но пришлось идти на фронт. Теперь он в плену у ВС России

Пленный ВСУ рассказал, как хотел отсидеться в тылу, но его отправили на фронт

Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ Евгений Годунко добровольно в 2022 году отправился в армию, чтобы отсидеться в тылу. Однако план не удался — его отправили в Волчанск Харьковской области. Теперь он в плену у Армии России, передаёт Минобороны РФ.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет», — рассказал военнопленный.

Изначально бойцы должны были идти на одну позицию, но их отправили помогать другим подразделениям. Примерно шесть часов он просидел вместе с остальными в полуразрушенном здании. Однако туда кинули противотанковую мину, выжить после взрыва удалось только Годунко. Именно тогда он и сдался в плен российским бойцам группировки «Север».

Ранее военнопленный Александр Терези рассказал, как командование ВСУ обмануло своих подчинённых при отступлении под Курском. В 2020 году пленный добровольно подписал контракт с украинской армией. За это он получал в месяц по 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей).

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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