Украинские пулемётчики прикидывались российскими солдатами и расстреливали курян
Пленный раскрыл, как взвод пулемётчиков ВСУ расстреливал жителей Курской области
Взвод пулемётчиков ВСУ под видом российских солдат расстреливали мирных жителей в Курской области. Об этом заявил пленный украинский солдат Богдан Никитченко.
«Был взвод пулемётчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в сёла и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», — цитирует Никитченко ТАСС.
По его словам, командование ВСУ гонит в Курскую область «всех, кого можно», поскольку на этом участке украинские войска несут большие потери и не могут удержать позиции.
А ранее попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая рассказала, что командование отправило её в курское приграничье под страхом расстрела. Она рассказала, что больше недели она ждала ротации в Курской области, а под конец и вовсе осталась с раненым товарищем. С приходом русских бойцов они решили сдаться в плен.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee