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20 декабря, 09:38

Украинские пулемётчики прикидывались российскими солдатами и расстреливали курян

Пленный раскрыл, как взвод пулемётчиков ВСУ расстреливал жителей Курской области

Взвод пулемётчиков ВСУ под видом российских солдат расстреливали мирных жителей в Курской области. Об этом заявил пленный украинский солдат Богдан Никитченко.

«Был взвод пулемётчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в сёла и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», цитирует Никитченко ТАСС.

По его словам, командование ВСУ гонит в Курскую область «всех, кого можно», поскольку на этом участке украинские войска несут большие потери и не могут удержать позиции.

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А ранее попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая рассказала, что командование отправило её в курское приграничье под страхом расстрела. Она рассказала, что больше недели она ждала ротации в Курской области, а под конец и вовсе осталась с раненым товарищем. С приходом русских бойцов они решили сдаться в плен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Вишнякова
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