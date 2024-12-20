Украинские пулемётчики прикидывались российскими солдатами и расстреливали курян

Взвод пулемётчиков ВСУ под видом российских солдат расстреливали мирных жителей в Курской области. Об этом заявил пленный украинский солдат Богдан Никитченко.

«Был взвод пулемётчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в сёла и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», — цитирует Никитченко ТАСС.

По его словам, командование ВСУ гонит в Курскую область «всех, кого можно», поскольку на этом участке украинские войска несут большие потери и не могут удержать позиции.