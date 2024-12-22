ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 260 солдат и танк Leopard

За прошедшие сутки ВСУ в Курской области потеряли более 260 военных и кучу западной техники, включая немецкий танк Leopard. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Leopard, две боевые машины пехоты (БМП), два бронетранспортёра (БТР), семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, всего за время боёв в курском приграничье противник потерял более 43 010 солдат, 251 танк, 191 БМП, 132 БТР и 1312 боевых бронированных машин. Также ВСУ лишились 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудий и 42 пусковых установок РСЗО.