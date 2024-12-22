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Регион
22 декабря, 10:50

ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 260 солдат и танк Leopard

МО РФ: ВСУ потеряли более 260 военных и танк Leopard в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ в Курской области потеряли более 260 военных и кучу западной техники, включая немецкий танк Leopard. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Leopard, две боевые машины пехоты (БМП), два бронетранспортёра (БТР), семь боевых бронированных машин, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, всего за время боёв в курском приграничье противник потерял более 43 010 солдат, 251 танк, 191 БМП, 132 БТР и 1312 боевых бронированных машин. Также ВСУ лишились 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудий и 42 пусковых установок РСЗО.

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Ранее стало известно, что за прошедшие сутки Армия РФ освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области. Помимо этого, бойцам Южной группировки войск удалось улучшить позиции на своём участке ответственности.


Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Демьянова
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