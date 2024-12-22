Наши бойцы нанесли сокрушительный удар по иностранному легиону на Украине

Российские бойцы нанесли сокрушительный удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и местам скопления сил иностранного легиона на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ на брифинге.

Там сообщили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехи по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску. Удар пришёлся и по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооружённых формирований и наёмников иностранного легиона в 138 районах.

С начала проведения СВО уничтожены 650 самолётов, 283 вертолёта, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин противника. Также ВСУ потеряли 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и миномётов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.