Наши бойцы нанесли сокрушительный удар по иностранному легиону на Украине
ВС РФ ударили по цехам производства БПЛА и скоплениям иностранного легиона ВСУ
Российские бойцы нанесли сокрушительный удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и местам скопления сил иностранного легиона на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ на брифинге.
Там сообщили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехи по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску. Удар пришёлся и по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооружённых формирований и наёмников иностранного легиона в 138 районах.
С начала проведения СВО уничтожены 650 самолётов, 283 вертолёта, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин противника. Также ВСУ потеряли 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и миномётов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за ночь силы ПВО сбили 42 дрона Вооружённых сил Украины над регионами России. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края. Киевский режим продолжает пытаться атаковать объекты инфраструктуры при помощи беспилотников, однако благодаря работе средств ПВО, их намерения терпят провал.
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