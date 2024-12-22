Более четырёх десятков дронов ВСУ пали под ударами сил российской ПВО этой ночью

Киевский режим продолжает пытаться атаковать объекты инфраструктуры российских регионов при помощи беспилотников. Благодаря работе средств противовоздушной обороны, их намерения терпят провал. Как рассказали в Минобороны РФ, в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 42 украинских БПЛА над территорией России.

«20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края», — сообщили в оборонном ведомстве.