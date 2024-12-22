После атаки БПЛА в Орловской области загорелся объект с топливом
Объект топливной инфраструктуры загорелся в посёлке Стальной Конь в результате массированной атаки украинских беспилотников на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Прошу сохранять спокойствие, атака продолжается. Пока что сведений о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации пожара», — рассказал Клычков.
Незадолго до этого местные жители слышали взрывы в небе над регионом. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны.
Схожий инцидент произошёл в Орловской области в ночь на 14 декабря. Тогда власти сообщали о возгорании топлива на объекте инфраструктуры. Огонь удалось потушить лишь к вечеру.
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