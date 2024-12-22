Новый взрыв раздался в Казани

Взрыв прогремел в Казани неподалёку от жилого комплекса «Лазурные небеса», который был атакован ВСУ утром 21 декабря. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает SHOT.

По словам очевидцев, над районом взрыва поднимается столб чёрного дыма. Его запечатлели на видео.

Столб дыма на месте взрыва в Казани. Видео © Telegram / SHOT