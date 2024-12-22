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21 декабря, 21:04

Новый взрыв раздался в Казани

SHOT: Жители Казани сообщили о новом взрыве в городе

Взрыв прогремел в Казани неподалёку от жилого комплекса «Лазурные небеса», который был атакован ВСУ утром 21 декабря. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает SHOT.

По словам очевидцев, над районом взрыва поднимается столб чёрного дыма. Его запечатлели на видео.

Столб дыма на месте взрыва в Казани. Видео © Telegram / SHOT

Власти региона инцидент пока не прокомментировали. По данным SHOT, причиной взрыва стали сапёры, которые ликвидировали уцелевший после утренней атаки заряд с украинского беспилотника.

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Напомним, что ВСУ совершили три атаки на Казань с разных направлений утром 21 декабря. Из восьми беспилотников лишь три были нацелены на объекты ОПК, остальные ударили по жилым многоэтажкам.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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