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21 декабря, 20:35

«Героем себя не считаю»: Закрывший собой ребёнка казанский спасатель объяснил храбрый поступок

Спасший ребёнка от БПЛА в Казани сотрудник МЧС отказался считать себя героем

Сотрудник МЧС Руслан Щукин, который участвовал в спасении жителей казанского ЖК «Лазурные берега» и закрыл собой маленькую девочку в момент повторной атаки БПЛА, отказался считать себя героем. Об этом командир отделения 2-й пожарно-спасательной части по Республике Татарстан заявил в ответ на слова благодарности от отца выжившей малышки.

Интервью Щукина пресс-службе МЧС. Видео © МЧС России

«Не считаю себя героем. Наша служба, наша работа — это наше призвание. И я очень рад, что нами гордятся, нами восхищаются», — скромно отметил спасатель.

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Напомним, утром 21 декабря украинские беспилотники атаковали Казань. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего там начался пожар. Другие БПЛА поразили ещё три здания. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.

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Тимур Хингеев
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