«Героем себя не считаю»: Закрывший собой ребёнка казанский спасатель объяснил храбрый поступок

Сотрудник МЧС Руслан Щукин, который участвовал в спасении жителей казанского ЖК «Лазурные берега» и закрыл собой маленькую девочку в момент повторной атаки БПЛА, отказался считать себя героем. Об этом командир отделения 2-й пожарно-спасательной части по Республике Татарстан заявил в ответ на слова благодарности от отца выжившей малышки.

Интервью Щукина пресс-службе МЧС. Видео © МЧС России

«Не считаю себя героем. Наша служба, наша работа — это наше призвание. И я очень рад, что нами гордятся, нами восхищаются», — скромно отметил спасатель.