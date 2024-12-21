«Героем себя не считаю»: Закрывший собой ребёнка казанский спасатель объяснил храбрый поступок
Спасший ребёнка от БПЛА в Казани сотрудник МЧС отказался считать себя героем
Сотрудник МЧС Руслан Щукин, который участвовал в спасении жителей казанского ЖК «Лазурные берега» и закрыл собой маленькую девочку в момент повторной атаки БПЛА, отказался считать себя героем. Об этом командир отделения 2-й пожарно-спасательной части по Республике Татарстан заявил в ответ на слова благодарности от отца выжившей малышки.
Интервью Щукина пресс-службе МЧС. Видео © МЧС России
«Не считаю себя героем. Наша служба, наша работа — это наше призвание. И я очень рад, что нами гордятся, нами восхищаются», — скромно отметил спасатель.
Напомним, утром 21 декабря украинские беспилотники атаковали Казань. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего там начался пожар. Другие БПЛА поразили ещё три здания. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.
Telegram / МЧС России