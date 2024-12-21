«Били по жилым домам»: Раскрыты подробности об атаке украинских дронов на Казань
Минниханов: Из восьми атаковавших Казань БПЛА три были нацелены на объекты ОПК
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что три из восьми беспилотников, атаковавших Казань этим утром, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Остальные же пять БПЛА целенаправленно били по жилым домам.
«Из восьми беспилотников только три были нацелены на объекты ОПК, они были все уничтожены. Остальные пошли другим путём, они били по жилым домам, а это время — суббота — многие отдыхают, спят. По случайности или по нашему везению пострадавших и погибших нет», — поделился Минниханов.
По его словам, в республике понимали, что противник мог ударить по оборонным предприятиям. Однако никто не ожидал, что киевский режим рискнёт посягнуть на жизни мирных жителей.
Сейчас в Казани ведутся работы по ликвидации взрывчатки, которая находилась на БПЛА и не сработала. Минниханов уточнил, что людей эвакуировали, ситуация стабильная и находится под контролем. Он также отметил чёткую работу российских оперативных служб, которые оперативно оказывали людям помощь.
Ранее глава Татарстана назвал атаку ВСУ в Казани нападением на мирных жителей. Напомним, в эту субботу, 21 декабря, город был атакован киевским режимом. Один беспилотник влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса». Из-за этого там начался пожар. Затем в это же здание влетел второй дрон во время эвакуации жителей. Также беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. В регионе пришлось ввести режим ЧС. Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке дронов на Казань и сейчас находится на связи с военными.
ТАСС / Владимир Крайнов