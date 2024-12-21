«Били по жилым домам»: Раскрыты подробности об атаке украинских дронов на Казань

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что три из восьми беспилотников, атаковавших Казань этим утром, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Остальные же пять БПЛА целенаправленно били по жилым домам.

«Из восьми беспилотников только три были нацелены на объекты ОПК, они были все уничтожены. Остальные пошли другим путём, они били по жилым домам, а это время — суббота — многие отдыхают, спят. По случайности или по нашему везению пострадавших и погибших нет», — поделился Минниханов.

По его словам, в республике понимали, что противник мог ударить по оборонным предприятиям. Однако никто не ожидал, что киевский режим рискнёт посягнуть на жизни мирных жителей.