Минниханов обвинил Киев в преступлении против мирного населения Казани
Глава Татарстана назвал атаку БПЛА ВСУ в Казани нападением на мирных жителей
Киевский режим сменил прицел с промышленных предприятий на жилые дома с мирными людьми. Так на удары ВСУ по Казани отреагировал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — отметил чиновник и добавил, что люди эвакуированы и находятся в безопасности.
Минниханов пояснил, что на месте происшествия были развёрнуты все доступные силы.
Напомним, Татарстан был атакован киевским режимом. В Минобороны рассказали об одном сбитом аппарате. Вскоре стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. В итоге повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. По предварительным данным, пострадали три человека. Небо над Республикой закрыто. Что известно об атаке к данному часу — в материале Life.ru.
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