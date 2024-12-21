Минниханов обвинил Киев в преступлении против мирного населения Казани

Киевский режим сменил прицел с промышленных предприятий на жилые дома с мирными людьми. Так на удары ВСУ по Казани отреагировал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — отметил чиновник и добавил, что люди эвакуированы и находятся в безопасности.