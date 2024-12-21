Атакой на жилые дома в Казани киевский режим вымещает злобу за военные успехи ВС РФ и удачный саммит БРИКС, который состоялся в этом году в столице Республики Татарстан. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре... и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — отметила Захарова.