«Бессильная злоба»: Захарова отреагировала на удары ВСУ по Казани
Захарова: Киев бил по Казани из-за саммита БРИКС и побед ВС РФ на фронте
Атакой на жилые дома в Казани киевский режим вымещает злобу за военные успехи ВС РФ и удачный саммит БРИКС, который состоялся в этом году в столице Республики Татарстан. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре... и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — отметила Захарова.
Она добавила, что удары по Казани были попыткой запугать население развивающегося региона. Захарова выделила молчание Запада и призвала отреагировать на преступления Владимира Зеленского.
Напомним, утром 21 декабря украинские дроны атаковали Казань. Один из БПЛА ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего вспыхнул пожар. Ещё один беспилотник тоже повторно атаковал здание во время эвакуации жителей. Другие летательные аппараты попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. После атаки БПЛА в Татарстане ввели режим ЧС. Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности.
Telegram / МИД России