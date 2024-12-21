Путину доложили об атаке украинских дронов на Казань

Президент России Владимир Путин проинформирован об атаке украинских дронов на Казань. Он два раза в день получает доклады от всех командующих, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.