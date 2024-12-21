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Регион
21 декабря, 15:54

Путину доложили об атаке украинских дронов на Казань

Песков: Путин получил доклад об атаке дронов на Казань, он на связи с военными

Президент России Владимир Путин проинформирован об атаке украинских дронов на Казань. Он два раза в день получает доклады от всех командующих, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, глава государства поговорил о случившемся с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Напомним, что утром 21 декабря украинские дроны устроили атаку на Казань. Один беспилотник ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса». Из-за этого там начался пожар. Затем в это же задние влетел второй дрон во время эвакуации жителей. Также беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. В регионе пришлось ввести режим ЧС. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.

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Life.ru

Полина Никифорова
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