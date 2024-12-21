Путину доложили об атаке украинских дронов на Казань
Песков: Путин получил доклад об атаке дронов на Казань, он на связи с военными
Президент России Владимир Путин проинформирован об атаке украинских дронов на Казань. Он два раза в день получает доклады от всех командующих, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Кроме того, глава государства поговорил о случившемся с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Напомним, что утром 21 декабря украинские дроны устроили атаку на Казань. Один беспилотник ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса». Из-за этого там начался пожар. Затем в это же задние влетел второй дрон во время эвакуации жителей. Также беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. В регионе пришлось ввести режим ЧС. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.
Life.ru