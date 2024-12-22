Комбинированная воздушная атака отражена силами ПВО в Ростовской области

Комбинированная атака ВСУ на Ростовскую область в ночь на 22 декабря провалилась благодаря действиям расчётов систем ПВО и РЭБ. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, восемь украинских дронов ликвидированы над Азовским морем вблизи Таганрога и Новочеркасска. Одиночную ракету же удалось сбить около Миллерово.

«По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — заключил Слюсарь.