Комбинированная воздушная атака отражена силами ПВО в Ростовской области
Комбинированная атака ВСУ на Ростовскую область в ночь на 22 декабря провалилась благодаря действиям расчётов систем ПВО и РЭБ. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По словам чиновника, восемь украинских дронов ликвидированы над Азовским морем вблизи Таганрога и Новочеркасска. Одиночную ракету же удалось сбить около Миллерово.
«По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — заключил Слюсарь.
Удару в ночь на 22 декабря подверглась и Орловская область. В результате одного из прилётов в регионе вспыхнул объект топливной инфраструктуры.
Telegram / Минобороны России