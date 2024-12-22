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Регион
22 декабря, 04:10
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Комбинированная воздушная атака отражена силами ПВО в Ростовской области

Комбинированная атака ВСУ на Ростовскую область в ночь на 22 декабря провалилась благодаря действиям расчётов систем ПВО и РЭБ. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, восемь украинских дронов ликвидированы над Азовским морем вблизи Таганрога и Новочеркасска. Одиночную ракету же удалось сбить около Миллерово.

«По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — заключил Слюсарь.

Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью
Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью

Удару в ночь на 22 декабря подверглась и Орловская область. В результате одного из прилётов в регионе вспыхнул объект топливной инфраструктуры.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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