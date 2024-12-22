Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью

Украинские боевики предприняли попытку атаковать Брянскую область с использованием БПЛА в ночь на 22 декабря. Силы ПВО засекли и уничтожили пять дронов противника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил Богомаз.