Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью
Украинские боевики предприняли попытку атаковать Брянскую область с использованием БПЛА в ночь на 22 декабря. Силы ПВО засекли и уничтожили пять дронов противника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил Богомаз.
Атаке в ночь на 22 декабря подверглась и Орловская область. По данным местных властей, в результате одного из прилётов загорелся объект топливной инфраструктуры.
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