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Регион
22 декабря, 00:03

Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью

Украинские боевики предприняли попытку атаковать Брянскую область с использованием БПЛА в ночь на 22 декабря. Силы ПВО засекли и уничтожили пять дронов противника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил Богомаз.

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Атаке в ночь на 22 декабря подверглась и Орловская область. По данным местных властей, в результате одного из прилётов загорелся объект топливной инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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