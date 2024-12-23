Новости СВО. ВСУ отступают к Судже, ВС РФ освободили Лозовую и Сонцовку в ДНР, Трамп предупредил Зеленского, 23 декабря Армия России давит врага в Курской области, разбила инфраструктуру ВСУ под Купянском, ведёт бои за Константинополь — дайджест в материале Life.ru. 22 декабря, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская армия успешно теснит боевиков ВСУ в Курской области, противник постепенно откатывается к Судже, оставляя окрестности. В районе границы ЛНР и Харьковской области ВС РФ освободили Лозовую. На Кураховском направлении российские военные штурмуют Константинополь для окружения всей группировки противника в районе. Тем временем избранный президент США Дональд Трамп просит главу киевского режима Владимира Зеленского обдумать будущее прекращение огня и оставление всех территорий за Россией.

На кадрах ОК тотальное уничтожение пункта управления БПЛА подразделения 124-й ОБр ТрО ВСУ в н.п. Садовое (недалеко от Херсона) с помощью ФАБ-500. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Донецкая Народная Республика, 23 декабря

Самая горячая ситуация образовывается на Кураховском направлении. ВС РФ взяли под контроль всю жилую застройку Курахова и загнали украинцев в мешок. Противник пишет об этом: «Армия России приближается к ТЭС, в жилом секторе ещё остаются некоторые группы ВСУ, русские их обходят, как это было в Новогродовке, и постепенно подтягивают фланги, чтобы выйти к станции. Также после контроля Зеленовки сформировался мешок, долго держаться ВСУ там явно не смогут, но команды отходить не было. Хотя тактическое положение у нас здесь уязвимое, поэтому придётся делать откат».

ВСУ в боях не помогает ни западная техника, ни вооружение. Всё это оборудование уничтожается с помощью российских дронов, артиллерии. Севернее Курахова ВС РФ расширяют свой прорыв — Минобороны отчиталось об освобождении Сонцовки. Теперь она Красное. Согласно указу главы ДНР Пушилина, после освобождения населённых пунктов им официально возвращаются названия по состоянии на весну 2014 года. Все переименования после Евромайдана отменяются.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Военкор Котенок пишет об этом: «Кураховская наступательная операция близится к своему логическому завершению. С ликвидацией кармана по р. Сухие Ялы почти всего левого берега реки (до основной дороги снабжения ВСУ в районе Курахова) и прорыва обороны противника в районе Зеленовки (с выходом на подступы к Константинополю и Улаклам с юга) подразделения ВС РФ приступили к окончательному формированию котла, т.е. окружения группировки противника, обороняющейся в районе Курахова. Для изоляции района с севера авиаударом был уничтожен мост между Андреевкой и Константинополем. Другой маршрут с севера, через Старые Терны, был перерезан 114-й бригадой раньше. Итого на данный момент подразделения ВС РФ в районе Константинополя и Улаклов закрепляются, готовятся к штурму этих н.п., берут под огневой контроль участок трассы и для обеспечения левого фланга продвигаются в направлении Разлива и Отрадного. Где конкретно будет замкнуто кольцо окружения — в Константинополе или Улаклах, — не столь уж важно».

На границе ЛНР и Харьковской области, в районе Купянска, ВС РФ добились нового успеха. Расширяя плацдарм на Осколе и укрепляя его окрестности, наши бойцы освободили Лозовую. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении операторы FPV-дронов группировки «Запад» ВС РФ уничтожили танк «Леопард». Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Курская область, 23 декабря

В Курской области ВСУ оставляют позиции в районе Малой Локни. Возможно, противник попробует занять фронт по линии Локня – Южное. Телеграм-канал «Северный ветер» пишет об этом: «Штурмовики ГВ «Север» значительно продвинулись в районе Леонидова, а также в лесном массиве восточнее села Новоивановка. Кроме того, отряды северян успешно наступают в окрестностях Марьевки. В районе Дарьина нанесено комплексное огневое поражение по пяти штурмовым отрядам противника. В результате уничтожено свыше 200 украинских оккупантов, остальные бежали с занимаемых позиций. Авиацией ВКС России поражены скопления личного состава противника в районах Гуева и Беловодов — уничтожено свыше 90 украинских нацистов. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 1100 метров».

ВСУ в регионе пока ещё не отошли от мастерского удара ВС РФ по построению одного из украинских подразделений в Сумской области. В результате удара было уничтожено несколько десятков украинских солдат и множество техники. В Сети появились подробности удара: «Ежедневные построения были репетицией торжественного награждения личного состава противника. Заместитель комбрига 21-й ОМБр Андрей Березовский, посетив (12.12) батальон подразделения на юге Украины, был взбешён тотальным отсутствием строевой подготовки у личного состава и потребовал, чтобы вручение наград в Сумской области прошло действительно «торжественно», дав подчинённым неделю на воспитание мобилизованных. «Воспитание» завершилось комбинированным ударом и уничтожением личного состава 21-й ОМБр».

Осуществляют такие удары, как правило, наши воздушно-космические силы. ВСУ регулярно получают «подарки» от нашей авиации, работа лётчиков иногда попадает на видео.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Трамп написал Зеленскому

О сообщении Трампа украинскому политику пишет El Pais со ссылкой на свои источники. В послании лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому избранный президент США Дональд Трамп предлагает подумать о прекращении огня, переговорах и отказе от части территорий, чтобы сохранить страну. В ином случае, как предупредил он, восстанавливать будет уже нечего.

«Когда вы говорите восстановить страну, восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — заявил Трамп в письме.

Кроме того, со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС указывается, что «война закончится за столом переговоров, возможно, раньше, чем ожидалось». Телеграм-канал Condottiero пишет об этом: «Трамп-экономист и Трамп-миротворец — это один и тот же Трамп. Ничего не меняется в подходе к затратной части. Её решено урезать по максимуму. Она отвлекает гегемона от более важных целей. При этом ничего не мешает Штатам продолжить пополнять и восстанавливать ВСУ. Но против бриты. И эту проблему можно решить только физическим устранением Зеленского и всего военно-политического руководства Украины. Бриты не смогут поставить своего. Интересен финал этой истории».

Вместе с тем Путин заявляет, что «нормализация отношений РФ и США возможна при желании, у России такое желание никогда не пропадало». Очевидно, что скрытая игра западных политиков прояснится с вступлением Трампа в должность президента США. Это произойдёт в конце января 2025 года.

Авторы Кирилл Золотарев