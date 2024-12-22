За сутки в результате действий группировки «Центр» армия Украины потеряла до 480 человек. Подразделение также освободило населённый пункт Красное в ДНР и нанесло поражение десяти группировкам ВСУ, передаёт Минобороны России.

«Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101 производства США», — пояснили в ведомстве.

Российская армия отразила 11 контратак ВСУ. Всего за время проведения СВО украинская армия потеряла 650 самолётов, более 38,3 тысячи беспилотников, почти 600 зенитных ракетных комплексов, 19,9 тысячи танков и других бронированных машин.