Проговорились: Закон о снижении призывного возраста на Украине до 18 лет вот-вот примут
«Полтавщина»: Закон о призыве на Украине с 18 лет уже готов и ждёт подписания
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Согласно информации, опубликованной интернет-изданием «Полтавщина», законопроект о снижении призывного возраста на Украине до 18 лет уже разработан и ожидает одобрения. Об этом сообщил журналистам представитель 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергей Лунич.
Он отметил, что бригада готовится к значительному пополнению, в основном среди молодых людей около 20 лет.
Сергей Лунич неохотно подтвердил, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже находится на рассмотрении в Верховной Раде. Кроме того, вышестоящие мобилизационные органы заранее поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы они могли сразу приступить к боевой подготовке.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон и его союзники склоняют Киев к необходимости призыва граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что это требование связано с острой нехваткой личного состава в ВСУ. При это украинские власти публично отрицают намерения по снижению возраста мобилизации, несмотря на открытые призывы со стороны западных партнёров.