Согласно информации, опубликованной интернет-изданием «Полтавщина», законопроект о снижении призывного возраста на Украине до 18 лет уже разработан и ожидает одобрения. Об этом сообщил журналистам представитель 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергей Лунич.

Он отметил, что бригада готовится к значительному пополнению, в основном среди молодых людей около 20 лет.

Сергей Лунич неохотно подтвердил, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже находится на рассмотрении в Верховной Раде. Кроме того, вышестоящие мобилизационные органы заранее поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы они могли сразу приступить к боевой подготовке.