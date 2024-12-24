Отвергший рождественское перемирие Зеленский поздравил украинцев с церковным праздником. В своём видеообращении он заявил, что все граждане Незалежной мечтают о мире.

«Мы хотим покоя, хотим справедливости, хотим мира. Всё что нам требуется — мирно жить на своей земле, видеть солнце, своё небо, а в нём — рождественскую звезду», — сказал бывший комик.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывал готовность встретиться с Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза в Брюсселе для обсуждения предложения о рождественском перемирии. Политик потребовал от него чёткого ответа, но так его и не получил. Более того, лидер киевского режима позволил себе по-хамски обратиться к венгерскому премьеру.