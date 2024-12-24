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24 декабря, 16:05

Отвергший рождественское перемирие Зеленский лицемерно поздравил украинцев с праздником

Зеленский, несмотря на отказ от переговоров, заявил, что Украина мечтает о мире

Отвергший рождественское перемирие Зеленский поздравил украинцев с церковным праздником. В своём видеообращении он заявил, что все граждане Незалежной мечтают о мире.

«Мы хотим покоя, хотим справедливости, хотим мира. Всё что нам требуется — мирно жить на своей земле, видеть солнце, своё небо, а в нём — рождественскую звезду», — сказал бывший комик.

Путин возложил на Зеленского вину за срыв рождественского перемирия с подачи Орбана
Путин возложил на Зеленского вину за срыв рождественского перемирия с подачи Орбана

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывал готовность встретиться с Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза в Брюсселе для обсуждения предложения о рождественском перемирии. Политик потребовал от него чёткого ответа, но так его и не получил. Более того, лидер киевского режима позволил себе по-хамски обратиться к венгерскому премьеру.

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Александра Мышляева
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