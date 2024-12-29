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29 декабря, 10:51

«Выглядит людоедом и весь в крови»: Зеленского обвинили в конфронтации с Трампом

Экс-депутат Рады Царёв: Зеленский перешёл в прямую конфронтацию с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA

План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не устраивает Владимира Зеленского, поэтому он перешёл в прямую конфронтацию с американским политиком, а также с его посредником — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

По его словам, Россия согласилась с позицией Трампа по мирному урегулированию, в то время как Зеленский пытается сорвать переговоры, требуя «какие-то несусветные супергарантии». Теперь у Трампа нет необходимости оказывать давление на нашу страну, в отличии от Украины, уверен экс-нардеп.

«Мы пошли в эту игру, мы сыграли и оказались победителями. И здесь Зеленский, когда от всего этого отказался, а мы нет, он выглядит людоедом и весь в крови», — подчеркнул Царёв в беседе с «Царьградом».

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Ранее Царёв заявил, что Зеленский делает всё, чтобы саботировать мирные переговоры с Москвой. Кроме того, он объяснил, зачем Западу вводить войска на Украину на самом деле. А ещё бывший депутат Рады уличил Зеленского в желании привести мир к ядерной войне руками России.

Борис Эльфанд
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