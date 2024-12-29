План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не устраивает Владимира Зеленского, поэтому он перешёл в прямую конфронтацию с американским политиком, а также с его посредником — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

По его словам, Россия согласилась с позицией Трампа по мирному урегулированию, в то время как Зеленский пытается сорвать переговоры, требуя «какие-то несусветные супергарантии». Теперь у Трампа нет необходимости оказывать давление на нашу страну, в отличии от Украины, уверен экс-нардеп.