«Сплошь коррумпированная страна»: Трамп оставит Украину без денег, уверен учёный

Политика избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины будет принципиально отличаться от действий уходящего главы государства Джо Байдена, уверен сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он подчеркнул, что лидер республиканцев намерен скинуть с пьедестала «мирового лидера» Владимира Зеленского.

«Администрация Байдена героизировала киевский режим. Она вознесла Зеленского до уровня мирового лидера. А сегодня республиканцы ставят вопрос о полном дезавуировании этого режима. Украина — это сплошь коррумпированная страна, это, по сути, государство третьего мира», — заявил доктор экономических наук.