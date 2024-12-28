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Регион
28 декабря, 08:30

«Сплошь коррумпированная страна»: Трамп оставит Украину без денег, уверен учёный

Учёный Васильев: Трамп лишит Украину финансирования

Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt

Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt

Политика избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины будет принципиально отличаться от действий уходящего главы государства Джо Байдена, уверен сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он подчеркнул, что лидер республиканцев намерен скинуть с пьедестала «мирового лидера» Владимира Зеленского.

«Администрация Байдена героизировала киевский режим. Она вознесла Зеленского до уровня мирового лидера. А сегодня республиканцы ставят вопрос о полном дезавуировании этого режима. Украина — это сплошь коррумпированная страна, это, по сути, государство третьего мира», — заявил доктор экономических наук.

Он также отметил в беседе с «Царьградом», что Трамп лишит Украину финансирования. Кроме того, новый хозяин Белого дома намерен заняться расследованием деятельности своего предшественника в отношении киевского режима, полагает учёный.

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Ранее Life.ru сообщал, что Трамп решил переложить финансовое бремя от поддержки Украины с США на Европу. Кстати, почти половина украинцев верят в наступление мира при Трампе. Тем временем Зеленского уличили в желании продолжать вечную войну с РФ и убрать с дороги Трампа.

Борис Эльфанд
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