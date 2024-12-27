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Регион
26 декабря, 21:43

Торгуют с РФ: Партнёры США всё чаще действуют вразрез политики администрации Байдена

NYT: Партнёры США наращивают торговлю с Россией и не укрепляют Украину

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Партнёрские отношения США с другими странами, активно продвигаемые администрацией президента Джо Байдена, оказались не столь крепкими, как это представлялось в Белом доме. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что в действительности многие союзники действуют вразрез с интересами Вашингтона.

В статье говорится, что, несмотря на заявления Байдена и его команды об укреплении альянсов на фоне глобальных кризисов, партнёрства США «были запутанными». Издание подчеркивает, что в ряде случаев действия стран-партнёров фактически подрывали позиции и влияние Соединённых Штатов на мировой арене.

NYT приводит примеры проблемных отношений с лидерами Афганистана, Израиля, Южной Кореи и ОАЭ, чья политика не всегда совпадала с интересами Вашингтона. Кроме того, издание отмечает, что европейские страны демонстрируют нежелание или неспособность строго соблюдать санкции против России. Такие партнёры США как Индия и страны Персидского залива, наоборот, увеличивают импорт российской нефти до рекордных показателей.

В публикации подчёркивается, что союзнические отношения оказались более шаткими, чем это представлялось администрации Байдена, и могут не выдержать будущих вызовов, особенно на фоне грядущего возвращения к власти республиканца Дональда Трампа.

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Примечательно, что стратегия избранного президента США Дональда Трампа, кажется, будет кардинально отличаться от международной политики Байдена. Так, республиканец уже заявил о желании включить в состав США Гренландию, Панамский канал и даже Канаду, которую он неоднократно называл «51-м штатом». В своём рождественском поздравлении он неиронично перечислил выгоды, которые жители этих регионов получат от включения в состав Штатов.

Анатолий Цейко
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