Партнёрские отношения США с другими странами, активно продвигаемые администрацией президента Джо Байдена, оказались не столь крепкими, как это представлялось в Белом доме. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что в действительности многие союзники действуют вразрез с интересами Вашингтона.

В статье говорится, что, несмотря на заявления Байдена и его команды об укреплении альянсов на фоне глобальных кризисов, партнёрства США «были запутанными». Издание подчеркивает, что в ряде случаев действия стран-партнёров фактически подрывали позиции и влияние Соединённых Штатов на мировой арене.

NYT приводит примеры проблемных отношений с лидерами Афганистана, Израиля, Южной Кореи и ОАЭ, чья политика не всегда совпадала с интересами Вашингтона. Кроме того, издание отмечает, что европейские страны демонстрируют нежелание или неспособность строго соблюдать санкции против России. Такие партнёры США как Индия и страны Персидского залива, наоборот, увеличивают импорт российской нефти до рекордных показателей.