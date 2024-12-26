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26 декабря, 02:18

Трамп перечислил выгоды от присоединения к США Канады и Гренландии

Дональд Трамп, избранный президент Соединённых Штатов, в рождественском поздравлении на своей платформе Truth Social рассказал о преимуществах присоединения Канады к США и пообещал присутствие американцев в Гренландии.

«Счастливого Рождества всем, в том числе замечательным солдатам Китая, управляющим Панамским каналом с любовью, но без разрешения… Также моё поздравление губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у вас чрезмерно высокие. Если Канада станет нашим 51-м штатом, они снизятся на 60%, у бизнеса будет двойной рост, и защита от армии станет самой надёжной в мире», — написал Трамп.

Кроме того, он поздравил жителей Гренландии, отметив, что она важна для национальной безопасности США и желает присутствия Америки.

«И мы будем», — завершил будущий президент Штатов сообщение.

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Ранее Кит Келлог, назначенный посланник по Украине, заявил, что Трамп не допустит повторения ошибок Минских соглашений. Он уверен, что республиканец быстро урегулирует конфликт.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Лия Мурадьян
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