Спецпосланник Келлог: Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений
Назначенный посланник по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений. Он также подчеркнул, что республиканец способен разрешить конфликт в кратчайшие сроки.
«Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца», — сказал Келлог.
По его мнению, новый президент нацелен на заключение соглашений между Россией и Украиной, которые приведут к справедливому и устойчивому миру. Келлог также отметил, что не следует «опережать Трампа», делая какие-либо заявления о возможных планах по разрешению конфликта, так как у избранного президента имеются собственные идеи по этому вопросу.
Ранее Трамп заявил о своём намерении завершить конфликты как на Украине, так и на Ближнем Востоке, а также избежать возникновения третьей мировой войны. Он подчеркнул, что ждёт встречи с Владимиром Путиным для разрешения украинского кризиса. Кроме того, политик озвучил ряд первоочерёдных шагов, которые планирует предпринять в день своего вступления в должность президента.
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