Спецпосланник Келлог: Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений

Назначенный посланник по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений. Он также подчеркнул, что республиканец способен разрешить конфликт в кратчайшие сроки.

«Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца», — сказал Келлог.