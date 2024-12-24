Посланник Трампа в трёх словах описал, какого мира на Украине хочет добиться будущий президент США

Избранный американский президент Дональд Трамп намерен добиться справедливого мира на Украине. Об этом заявил его специальный посланник по вопросу урегулирования конфликта Кит Келлог.

«Он хочет мира, который будет честным, надёжным, устойчивым», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox Business.