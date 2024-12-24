Посланник Трампа в трёх словах описал, какого мира на Украине хочет добиться будущий президент США
Келлог: Трамп хочет добиться на Украине честного, надёжного и устойчивого мира
Избранный американский президент Дональд Трамп намерен добиться справедливого мира на Украине. Об этом заявил его специальный посланник по вопросу урегулирования конфликта Кит Келлог.
«Он хочет мира, который будет честным, надёжным, устойчивым», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, команда Трампа имеет информацию о прошлых попытках установить мир и у республиканца есть мысли, «как можно положить этому конец».
Напомним, Дональд Трамп регулярно заявляет, что завершит конфликт на Украине, как только пройдёт его инаугурация 20 января. При этом власти Украины до сих пор отказываются от переговоров, требуя для себя «справедливых условий». В офисе Владимира Зеленского даже предлагают подождать, пока Украина «станет сильной». Тем не менее Трамп намерен усадить непослушного Зеленского за стол переговоров. Для этого он выбрал специального представителя Кита Келлога. Life.ru рассказывал, что это за человек и в чём состоит его план по Украине.
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