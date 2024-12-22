«Чтобы спасти экономику»: Трамп рассказал, какие ограничения отменит в первый же день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с первого дня своего пребывания в должности отменит все действующие ограничения в энергетическом секторе, введённые администрацией Джо Байдена. По словам будущего хозяина Белого дома, подписанные им указы спасут американскую экономику.

«Чтобы спасти нашу экономику, я в первый день подпишу указы, которые положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии, прекращу его безумный мандат на электрические автомобили, отменю его запрет на экспорт природного газа», — отметил республиканец во время выступления на конференции Turning Point USA в Аризоне.

Он также сообщил, что намерен объявить чрезвычайное положение в стране из-за ситуации в энергетической сфере, чтобы ускорить принятие необходимых мер.