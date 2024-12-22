Трамп пообещал закончить все конфликты и не допустить третьей мировой
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец конфликтам на Украине и между странами Ближнего Востока, а также предотвратить третью мировую войну. Об этом он заявил на конференции Turning Point USA в Аризоне.
«Я закончу войну на Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и обещаю, что не допущу третьей мировой войны, к которой мы очень близки», — сказал Трамп, анонсировав важные изменения в международной политике США.
Также республиканец подчеркнул, что американские города прямо сейчас страдают от роста преступности, но его администрация исправит эти проблемы. Политик призвал сограждан подготовиться к переменам и улучшениям в стране.
Ранее на этой же конференции Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине. Также политик перечислил первые действия в день заступления на пост главы Белого дома.
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