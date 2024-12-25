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24 декабря, 23:12

Покупка Гренландии превзойдёт все предыдущие территориальные сделки США

NYP: Присоединение Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Гренландия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Гренландия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Присоединение Гренландии к США, о котором ранее говорил избранный президент Дональд Трамп, может стать самым значительным территориальным приобретением в истории Соединённых Штатов, превзойдя даже Луизианскую покупку в 1803 году, сообщает газета New York Post.

Территория Гренландии, которая сейчас является частью Дании, составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Если Трампу удастся заключить сделку с Копенгагеном, покупка острова побьёт рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном.

Издание отмечает, что это также обеспечит США новые земли, площадь которых в два раза превышает территорию Техаса, аннексированного в 1845 году, и превосходит Аляску, приобретённую у России в 1867 году.

«Мы не продаёмся»: Премьер Гренландии отреагировал на намёки Трампа о покупке острова
«Мы не продаёмся»: Премьер Гренландии отреагировал на намёки Трампа о покупке острова

Ранее сын выигравшего выборы президента США Дональда Трампа опубликовал фотографию, на которой его отец покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал на Amazon. Отметим, что в 2020 году Трамп уже думал о приобретении острова. Политик интересовался у своих помощников, можно ли обменяться территориями с Данией и передать им под юрисдикцию Пуэрто-Рико, а получить взамен Гренландию. Спор за Панамский канал уже вызвал публичную перепалку американского политика и президента Панамы Хосе Рауля Мулино.

Артём Гапоненко
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