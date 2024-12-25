Покупка Гренландии превзойдёт все предыдущие территориальные сделки США

Присоединение Гренландии к США, о котором ранее говорил избранный президент Дональд Трамп, может стать самым значительным территориальным приобретением в истории Соединённых Штатов, превзойдя даже Луизианскую покупку в 1803 году, сообщает газета New York Post.

Территория Гренландии, которая сейчас является частью Дании, составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Если Трампу удастся заключить сделку с Копенгагеном, покупка острова побьёт рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном.