Трамп всерьёз позарился на Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что приобретение Гренландии является «абсолютной необходимостью» для страны. Так он прокомментировал назначение нового американского посла в Дании, которая является владельцем этого острова.

«Для обеспечения национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты считают, что владение и контроль над Гренландией имеют критическое значение», — написал Трамп в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что выдвинутый им кандидат на пост посла в Дании, бывший посол США в Швеции и предприниматель Кен Хауэри, «прекрасно справится с задачей представления интересов США».

В 2019 году появились сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позже он подтвердил свой стратегический интерес к этому вопросу, однако власти Гренландии заявили, что остров не подлежит продаже, а в Дании выразили надежду, что Трамп шутит, назвав саму идею абсурдной.