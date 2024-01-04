Огромных "червей-чудовищ" возрастом более 500 млн лет нашли в Гренландии

На севере Гренландии в Сириус-Пассете нашли окаменелости гигантских "червей-чудовищ", которые жили более полумиллиарда лет назад. Подробности сообщает научный журнал Science Advances.

Учёные дали хищникам название Timorebestia, которое с латыни переводится как "чудовище". По словам исследователей, они жили приблизительно 518 миллионов лет назад и достигали порядка 30 сантиметров в длину. У "чудовищ" специфический внешний облик — длинные усики и внушительный набор внутренних челюстей, которые отличают их от современных щетинкочелюстных. Как считают специалисты, Timorebestia являлись предками современных червей-стрелок и в своё время занимали вершину пищевой цепочки.

"Черви были в числе самых ранних плотоядных, охотившихся в водных экосистемах раннего кембрийского периода. В их пищеварительной системе обнаружили остатки Isoxys — членистоногих, обитавших в ту эпоху. Вероятно, Timorebestia были на вершине пищевой цепи, что позволяет провести параллель с акулами и тюленями", — говорится в исследовании.