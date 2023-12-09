В Канаде учёные обнаружили останки тираннозавра с двумя детёнышами в желудке

Канадские учёные сделали уникальную находку, обнаружив останки молодого тираннозавра с двумя динозаврами-детёнышами в желудке. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Как рассказали специалисты, останки были найдены ещё в 2009 году в парке "Бесплодные земли динозавров" в Альберте. Исследователям потребовались годы, чтобы тщательно удалить кусочки камня из окаменевших костей.

"Возраст самого образца около 75,3 миллиона лет. Занимаясь его изучением, мы обнаружили, что в желудке тираннозавра сохранились две особи. Они представляют собой небольших птицеподобных динозавров, относящихся к виду Citipes elegans", — отметили учёные.

Данное открытие, по мнению палеонтологов, является прямым доказательством того, что молодые тираннозавры охотились на маленьких динозавров, которые, вероятно, бродили по одиночке. В это же время более взрослые особи нападали на целые группы и поедали очень крупных травоядных динозавров, живущих стадами. С помощью находки специалисты рассчитывают узнать больше о поведении тираннозавров, их рационе и в целом роли этих рептилий в древних экосистемах.