Динозавров обвинили в том, что человек не может дожить до ста лет

Учёный Жуан Педро де Магальяйнс из Университета Бирмингема выдвинул гипотезу, что динозавры могли повлиять на потерю человеком специальных генов, которые помогали замедлять старение. Исследование опубликовано в журнале BioEssays.

Специалист заметил, что в мезозойскую эру млекопитающие старели намного быстрее, чем рептилии. Возможно, это происходило из-за страха быть съеденными динозаврами. Поэтому предки человека вели преимущественно ночной образ жизни. Такое доминирование над ними привело к тому, что млекопитающие потеряли ферменты фотолиазы, которые помогали восстанавливать повреждения из-за ультрафиолетового света.

Кроме того, для млекопитающих тогда важно было быстрее размножаться, чем пытаться долго жить. Со временем, при естественном отборе, это привело к утрате генов долголетия.