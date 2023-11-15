Анализ крови столетних людей помог раскрыть секрет долголетия

В эксперименте в общей сложности участвовало 44 тысячи пожилых людей, их анализы крови исследовались на 12 биомаркеров, связанных с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также анемией. Так, выяснилось, что у долгожителей уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты в крови гораздо ниже. К примеру, сахар у них не превышает 6,5 ммоль/л, а креатинин — не больше 125 мкмоль/л. Кроме того, фактическим показателем для долгой жизни оказался нормальный уровень железа и общего холестерина.