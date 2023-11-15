Анализ крови столетних людей помог раскрыть секрет долголетия
GeroScience: В крови людей, доживших до 100 лет, нашли биомаркеры долголетия
Анализ крови столетних людей помог международной группе учёных раскрыть секреты высокой продолжительности жизни. О проделанной работе специалистов сообщил журнал GeroScience.
В эксперименте в общей сложности участвовало 44 тысячи пожилых людей, их анализы крови исследовались на 12 биомаркеров, связанных с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также анемией. Так, выяснилось, что у долгожителей уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты в крови гораздо ниже. К примеру, сахар у них не превышает 6,5 ммоль/л, а креатинин — не больше 125 мкмоль/л. Кроме того, фактическим показателем для долгой жизни оказался нормальный уровень железа и общего холестерина.
Ранее Лайф сообщал, что учёный из США создал тест из 38 вопросов, определяющий продолжительность жизни. Часть исследования касается пищевых привычек: например, как часто человек ест фрукты и овощи, постится ли, практикует ли голодание, как много оливкового масла употребляет.