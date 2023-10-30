Узнать сроки своей смерти теперь можно с помощью научного онлайн-теста из 38 вопросов
Учёный из США создал тест из 38 вопросов, определяющий продолжительность жизни
Доктор Пол Сэвидж, директор одной из американских клиник, медицинским профилем которой является человеческое долголетие, создал тест из 38 вопросов, способный спрогнозировать продолжительность жизни человека. Об этом говорится в материале Daily Mail.
Чтобы принять участие в тесте, который рассчитает потенциальную продолжительность жизни, пользователю нужно будет указать свой возраст, вес и рост. После этого потребуется ответить на ряд вопросов о ежедневной активности, количестве физических тренировок в неделю, вредных привычках, социальной активности и медицинском анамнезе семьи.
Часть вопросов касаются пищевых привычек: например, как часто человек ест фрукты и овощи, постится ли, практикует ли голодание, как много оливкового масла употребляет. Кроме того, в тесте есть вопросы о длительности и качестве сна, уровне стресса и утомляемости.
После ответа на все вопросы тест выдает результат в виде числа, которое является приблизительным расчётом того, как долго человек проживёт с учётом указанных им данных. Это всего лишь прогноз, однако, если человек после прохождения теста получил результат ниже средней продолжительности жизни, это веский повод для него уделить своему здоровью больше внимания.
А 11 октября стало известно о том, что международная группа учёных обнаружила новые биомаркеры, по которым можно определить возможное долголетие человека. Японские и шведские исследователи изучили анализы крови пациентов старше ста лет.
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