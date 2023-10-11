Учёные нашли способ определить продолжительность жизни по крови

Международная группа учёных обнаружила новые биомаркеры, по которым можно определить возможное долголетие человека. Японские и шведские исследователи изучили анализы крови пациентов старше ста лет. Итоги эксперимента публикует журнал GeroScience.

Специалисты проанализировали данные 44 тысяч человек в возрасте 64–99 лет, затем учёные наблюдали за их состоянием в течение 35 лет. 1224 шведа, участвовавших в исследовании, прожили до ста лет, 85% из них — женщины. Учёные сфокусировали своё внимание на 12 биомаркерах в крови, связанных с метаболизмом, работой печени и почек, воспалением, а также недоеданием и анемией.

Как пишет издание, у тех людей, кто дожил до ста лет, наблюдались низкий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, когда им стукнуло 60. А вот шведы с невысоким уровнем общего холестерина и железа редко доживали до векового рубежа. Кроме того, пять человек из всей группы, имевшие самый низкий показатель общего холестерина и железа, практически не имели шансов дожить до ста лет, в отличие от тех, у кого эти показатели были в норме.