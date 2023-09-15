Английские палеонтологи: В Европе могло быть собственное семейство динозавров

Палеонтологи из Университета Бат в Англии открыли новый вид мелкого травоядного динозавра на острове Уайт. Учёные предположили, что в Европе существовало собственное семейство ящеров, не похожих на тех, что были в Азии и Северной Америке. Исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research.

Новому виду дали название Vectidromeus insularis. Открытый динозавр оказался представителем семейства гипсилофодонов группы двуногих травоядных ящеров. Они жили около 125 млн лет назад.

Анализ учёных показал, что обнаруженный гипсилофодон при жизни был размером с курицу, но они допускают, что могли найти молодую особь. По словам руководителя исследования доктора Николаса Лонгрича, этот динозавр заметно отличается от похожих существ, которых находили в Северной Америке, Азии и регионах Южного полушария.