Учёные NASA нашли секретный подземный город в Гренландии

Исследователи NASA случайно обнаружили подо льдом в Гренландии заброшенный город. Им оказалась секретная американская база под названием «Лагерь века». О находке рассказали на сайте NASA Earth Observatory.

База США под толщей льда в Гренландии. Фото © earthobservatory.nasa.gov

На специальном самолёте специалисты отправились исследовать Гренландский ледяной щит. Учёные работали в 240 километрах от космической базы Питуффик. При помощи радара они заметили под толщей льда сеть тоннелей. Данные устройства позволили рассчитать, что объект скрыт на глубине около 30 метров.

Первой реакцией учёных стало замешательство. «Мы поначалу даже не знали, что это», — поделились они.

Позднее стало понятно, что найденная сеть тоннелей — остатки «Лагеря века». База была частью секретного проекта «Ледяной червь» по созданию сети стартовых площадок для ядерных ракет, начатого в конце 1950-х годов.

Военная научно-исследовательская база состояла из 21 подземного тоннеля общей длиной 3 километра. Объект служил демонстрацией возможностей строительства военных аванпостов и использовался для научных исследований. Предполагалось, что подземный город, снабжаемый энергией от ядерного реактора, сможет выдержать даже ядерный удар.

Закрыли проект «Ледяной червь» в 1967 году. Поводом для этого стала нестабильность ледяного щита — проживать в городе стало небезопасным. Инфраструктуру и строения подземного «Лагеря века» оставили нетронутыми. Они были погребены под ледником. Из-за таяния и истончения ледяного покрова лагерь и оставшиеся в нём биологические, химические и радиоактивные отходы могут вновь выйти на поверхность.