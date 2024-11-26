Новосибирские археологи обнаружили следы проживания людей из каменного века

Венгеровский район Новосибирской области стал местом уникальной археологической находки. На террасе в урочище Таи учёные обнаружили следы проживания людей, которые жили там тысячелетия. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

«Мы решили заложить разрез по склону террасы урочища Таи, чтобы исследовать, существовали ли здесь древние поселения», — рассказывает Вячеслав Молодин. Высота террасы составляет около восьми метров. В процессе раскопок учёные выяснили, что слои земли на ней имеют своеобразную «полосатую» структуру. Это открытие позволило выделить несколько культурных слоёв, которые относятся к разным историческим периодам.

Самым ранним оказался слой эпохи раннего неолита, который, по оценкам учёных, относится к восьми-семи тысячелетиям до нашей эры. Это свидетельствует, что на территории урочища Таи люди жили уже в период перехода от каменного к бронзовому веку.

Следующим был обнаружен слой, который содержит керамику одиновской культуры. Она относится к эпохе ранней бронзы — это около третьего тысячелетия до нашей эры. Затем нашли остатки кротовской культуры, датируемые концом третьего — первой половиной второго тысячелетия до нашей эры. В конечном итоге археологи выявили следы поселений и эпохи средневековья.

Также исследователи ожидают результаты радиоуглеродного анализа, которые помогут точнее датировать найденные материалы. В слое кротовской культуры нашли фрагменты построек, которые заставляют учёных задуматься, был ли это жилой комплекс или погребальная структура.

Археологов заинтересовало, как изменялся уровень воды в реке Тартас, которая протекала рядом с поселением. По словам Вячеслава Молодина, она часто затапливала большие территории. Людям приходилось уходить в более высокие места, а потом возвращаться. В итоге старые поселения покрывались илом, образовывались слои, как в пироге.

Археологи считают, что такой хорошо сохранившийся слой земли помогает узнать много нового о жизни людей, их связи с природой и развитии культуры в разные эпохи. В 2025 году археологи планируют продолжить работы в регионе. В частности, специалисты проведут геофизическую разведку левого берега урочища Таи, где надеются найти ещё неизвестные археологические объекты. Эта работа поможет более точно восстановить картину прошлого региона и расширить знания о его истории.