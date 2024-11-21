Археологи раскопали древнейший алфавит в сирийской гробнице

Американские археологи из Университета Джона Хопкинса сделали важное открытие в истории письменности, обнаружив древнейший алфавит. Артефакты были найдены в гробнице в Умм-эль-Марра — одном из старейших городов Ближнего Востока, расположенном на территории нынешней Сирии, сообщает сайт Phys.org.

Главным открытием являются глиняные цилиндры размером с человеческий палец, покрытые неизвестными символами, которые, по мнению учёных, могут быть ранним вариантом алфавита. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки составляет около 2400 года до н. э., что на 500 лет старше других известных примеров алфавитной письменности.

«Ранее ученые считали, что алфавит был изобретён в Египте или в его окрестностях около 1900 года до н. э. Но новые находки гораздо старше и происходят из другого региона», — пояснил профессор археологии Гленн Шварц.

Кроме цилиндров, в гробнице нашли сосуды, части копья, человеческие скелеты, украшения из золота и серебра и керамику. Эти артефакты свидетельствуют о богатстве и культуре местных жителей в бронзовом веке. Археологи предполагают, что символы на цилиндрах могли служить своего рода «этикетками» для обозначения содержимого сосудов или их владельцев, но расшифровать их пока не удалось.

Гленн Шварц — археолог, который специализируется на истории зарождения сообществ людей в Сирии и Месопотамии. Учёный отметил, что появление алфавита стало революцией в письменности, сделав её доступной для широкой аудитории, а не только для элиты, что оказало значительное влияние на образ жизни, мышление и способы коммуникации людей того времени.

Ранее в Умм-эль-Марре археологи нашли элитарный комплекс гробниц, возведённых из известняка и сырцового кирпича, где, по всей вероятности, были похоронены члены правящей семьи города. Вместе с человеческими останками в гробницах обнаружены разнообразные предметы: керамика, золото, серебро, оружие и другие ценности. Также среди находок оказались останки древних животных, упоминаемых в исторических источниках как кунга.